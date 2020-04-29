Karabük'te ev alev alev yandı - Son Dakika

Karabük'te ev alev alev yandı
KARABÜK'te, sobadan kaynaklanan yangında ev yandı. İtfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Dün akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi'nde Selim Özdemir'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında alevler evi sardı. Evde yalnız yaşayan Selim Özdemir dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Alevler bahçede bulunan ağaçlara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.