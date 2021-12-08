Karabük'te ev ve ahırdan hırsızlıkla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir ahır ve evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapucular köyünde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ahırdan çeşitli malzemelerin kaybolduğunu tespit eden ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timinden de (JASAT) destek istedi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, A.S'yi (26) kamyonunda çalıntı olduğu belirlenen malzemelerle köye yakın bir alanda yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.