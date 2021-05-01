Karabük'te ev ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yamaç köyünde Ali Göktaş'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki katlı ahşap eve sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıktığı sırada ev sakinlerinin bahçede olduğu öğrenildi.