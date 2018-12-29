Karabük'te Ev Yangını
52 dakika önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük
'ün Yenice
ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni köyünde Kenan ve Kemal Çorbacı kardeşlere ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:55 Kaynak: AA
Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Paylaşımı Büyük Tepki Çeken Kenan Sofuoğlu'nun Danışmanı, Görevinden İstifa Etti
Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı
Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı