Son Dakika Haberleri: Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te Ev Yangını

52 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni köyünde Kenan ve Kemal Çorbacı kardeşlere ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Evin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:55 Kaynak: AA

Yenice, Karabük, Güncel
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