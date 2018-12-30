Son Dakika Haberleri: Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te Ev Yangını

1 saat önce

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ambarözü köyünde Rıfat Yılmaz ve Kadir Yücel'e ait iki ayrı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Ovacık Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda söndürülen yangında iki evde kullanılamaz hale geldi.

jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:22 Kaynak: AA

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