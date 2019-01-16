Son Dakika Haberleri: Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te Ev Yangını

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'nde Şükrü Yıldız'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu ile Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan evin çatısına sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Yıldız'a ait ev, kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Şükrü Yıldız, Safranbolu, Karabük, Güncel
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