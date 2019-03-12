Son Dakika Haberleri: Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te Ev Yangını

48 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çandırlar köyünde, Bekir Karlıçayır'a ait ve evde kimsenin olmadığı bir sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik önlemleri alan jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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