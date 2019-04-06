Son Dakika Haberleri: Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te Ev Yangını

36 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, 3 ev zarar gördü.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, 3 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aşağıgüney köyünde T.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede köye ulaşan Safranbolu Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yanındaki iki eve daha sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

Üç evin zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:11 Kaynak: AA

İtfaiye, Safranbolu, Karabük, Güncel
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