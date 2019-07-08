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Karabük'te ev yangını

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Cihanbey köyünde A.Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen belediye ve Orman İşletmesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Karabük, Yenice, Güncel
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