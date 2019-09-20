Karabük'te ev yangını
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:16 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemaller köyünde Osman K'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylülerin haber vermesiyle köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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