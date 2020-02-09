Karabük'te ev yangını - Son Dakika

Karabük'te ev yangını
7 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Toprakcuma köyünde Ahmet Gümüş'e ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
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