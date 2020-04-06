Karabük'te ev yangını - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Celal Hastürk'e ait iki katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük 'te iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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