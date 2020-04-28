Karabük'te ev yangını - Son Dakika

Özdemir, itfaiye ekiplerine, evde yaklaşık 20 kedisi olduğunu söyledi. Kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 'nde Selim Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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