Karabük'te ev yangını - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Saçak köyü Murat Mahallesi'nde İbrahim Akyüz'e ait tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına diğer evlere sıçramadan müdahale etti.

Büyük çapta hasara yol açan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.