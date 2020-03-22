Karabük'te ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Karabük'te ev yangını hasara yol açtı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Derebaşı köyü Çakıllar Mahallesi'nde, Yılmaz Kirenli'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Yenice Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, evde hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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