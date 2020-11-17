Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı - Son Dakika

Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

17.11.2020 13:24
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı, System.String[]

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını, kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını, kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması yönünde karar aldı. Bugün itibariyle hayata geçen karar kentte yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ndeki vatandaşlar kararın uygulanmasıyla vaka sayılarının düşeceğini düşündüklerini söyledi.

Kentte yaşayan Mustafa Dayı, "Bence iyi bir uygulama. Çünkü kimde olduğu belli olmayan bir şey bu virüs. Herkesin kendisini bir şekilde koruması lazım. Evimize bu süreç içerisinde misafir kabul etmiyoruz. Kendimde de kronik rahatsızlığım var. Mecburen çıktım dışarı" dedi.Aynur Kesici ise, "İyi bir fikir. Çünkü insanlar bilinçsiz. Komşularımız var, tanıdıklarımız var, ihtiyar oldukları için kendileri maalesef uygulayamıyor. Ölçülü olmak her zaman iyidir.  Ben pek misafirliğe gitmiyorum ama benim evime çok gelen olur. Bu yasak sağlık açısından çok iyi oldu" diye konuştu.Abdulkadir Gök da, "Millet için faydalı bir şeyse mutlaka olsun. Bu hastalıktan kurtulmak içinse yapacak bir şey yok. Tam yerinde bir karar olmuş bence. Bakıyorsun vatandaş ağzında sigara ile dolaşıyor, bakıyorsun vatandaş uyarılara rağmen ağzında maskesiz dolaşıyor. Kesinlikle gereken uygulamalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.Bediha Kundakçı kararın mantıklı olduğunu belirterek, "Herkesin sağlığı açısından bence mantıklı bir uygulama. Tedbirler alındıktan sonra zaruri durumlarda ziyaret yapılabilir ama olmaması daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sevgi Gümüş ise, "Çok iyi olmuş böyle olması ya olmuyor pek öyle kabul etmiyorum da ancak bir yürüyüşe falan çıkıyoruz o kadar gelip gitme yok öyle" diye konuştu.


Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı
Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti
Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım         
13:38
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar         
11:40
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi         
11:05
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 14:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei