Karabük'te ev ziyaretleri 14 gün yasaklandı - Son Dakika

Karabük'te ev ziyaretleri 14 gün yasaklandı

16.11.2020 22:37
Karabük'te ev ziyaretleri 14 gün yasaklandı, System.String[]

KARABÜK Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklandı.

KARABÜK Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklandı.

Karabük Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda kent genelinde 14 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklandı. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl, ilçe ve beldelerimizde 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Koronavirüs tanısı konulan hastaların evlerinde yaşayan kişilerin beyanına bakılmaksızın temaslı sayılması ve 14 gün boyunca izolasyona tabi tutulması kararı alınırken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın ikamet ettikleri evlerinde yaşayan tüm aile fertlerinin (son 7 gündür il dışında olduğunu belgeleyenler hariç), beyanlarına bakılmaksızın temaslı kabul edilerek 14 gün süreyle izolasyona tabi tutulmalarına karar verilmiştir."TÜM İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE HES KODU SORGULANMASI YAPILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamu- özel ayrımı yapılmaksızın çalışan personelin HES kodu sorgulaması yapılmasına ve sorgulamaların bir tutanak ile kayıt altına alınmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm iş yerlerinde çalışan personelin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığının 'iş yeri sahibinin veya kurum amirinin sorumlu tutulmasına, yapılan sorgulamalarda 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, iş yerlerinin çalışanlarına uyguladığı HES kodu sorgulamasının bir tutanak ile kayıt altına almalarına ve yapılacak denetlemede bu kayıtların incelenmesine karar verilmiştir" denildi.


Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, HES kodu, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük'te ev ziyaretleri 14 gün yasaklandı - Son Dakika


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