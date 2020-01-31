Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi

6 saat önce

Karabük Belediyesi evde bakım hizmetleri ekibi, 3 hastaya doğum günü sürprizi yaptı.

Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi, System.String[]

Karabük Belediyesi evde bakım hizmetleri ekibi, 3 hastaya doğum günü sürprizi yaptı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından bakıma muhtaç yaşlılar için kurulan hizmet birimi, 1 hemşire, 2 hasta bakım personeli, 2 kuaför ve 1 servis ulaşım görevlisinden oluşuyor. 68 kişinin periyodik bakımlarını üstlenen ekip, düzenledikleri sosyal etkinliklerle hizmeti alanların moral ve motivasyonunu da yüksek tutuyor.

Ekip, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili ile bakımlarını üstlendikleri Ayşe Barlas, Tamam ve kızı Emine Ertaş'ı ziyaret ederek, onlara doğum günü pastası kesti.

"Bizlere anne ve babaları gibi bakıyorlar"

32 senedir felçli olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Ayşe Barlas, "Kişisel bakımlarımı daha önce ablam yapıyordu ancak o da yaşlı ve rahatsız. Belediyemize ne kadar teşekkür etsem az. Adeta bizlere anne ve babaları gibi bakıyorlar." diye konuştu.

Berker de evde bakım hizmetinin bir yıldır devam ettiğini belirterek, "İnşallah daha fazla vatandaşımıza ulaşabiliriz." dedi.

Emine Vergili ise evde bakım hizmetinin başladığını görmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. Hizmeti alan vatandaşların memnuniyeti ve mutluluğunun kendisini sevindirdiğini dile getiren Vergili, "İnşallah devamı gelir ve daha iyileri yapılır." ifadesini kullandı.

Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı
Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:43:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]