Karabük'te

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirilen "evde bakım hizmetleri"nden yararlanan vatandaşları ziyaret etti.



Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları birim personeli ile birlikte evlerinde ziyaret eden Berker, vatandaşların aldıkları hizmetten memnun olduğunu söyledi.



Berker, "Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin talimatları ile vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, hem verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını bizzat kendilerinden öğreniyoruz, hem de vatandaşlarımıza moral desteğinde bulunmuş oluyoruz" dedi. - KARABÜK