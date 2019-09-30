Son Dakika Haberleri: Karabük'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Karabük'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

13 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Karabük'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Akçasu Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.


Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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