Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

06.05.2022 16:26
Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Karabük'te üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli Y.Y'nin (24) üzerinde ve evinde yapılan aramada 63 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika


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