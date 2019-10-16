Karabük'te fabrika yangını
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Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir kereste fabrikasının yağ kazanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yenice Orman İşletmesi ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangında, hasar oluştu.
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