Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

05.09.2022 18:17
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Karabük'te farklı bölgelerde yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te farklı bölgelerde yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Eskipazar Arslanköy mevkiinde içerisinde B.Ş. (18), S.S. (22) ve T.E. (30) isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.

Karabük- Bartın karayolu üzerinde yapılan uygulamada F.T. (26) ve R.D. (40) isimli şahısların bulunduğu araçta 168 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde de ekiplerin yaptığı aramada M.A. (27) isimli şahsın üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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