Fazla yükten durdurulan aracın sürücüsü ekiplerin üzerine sürdüğü tırla kaçmak istedi - Son Dakika

Tonaj fazlası olduğu belirlenen tırın sürücüsüne gerekli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Önü kesilerek Sanayi kavşağında durdurulan ve gözaltına alınmak istenen tırın sürücüsü, bir süre görevli memurlara direndi.

Tırı takibe alan ekipler, Demir Çelik kavşağında yeniden durdurdu. Kantara götürülmek istenen tır bu defada ters yöne girerek kaçmaya çalıştı.

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