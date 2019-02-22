Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama
53 dakika önce
KARABÜK'te, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan A.Y., gözaltına alındı.
KARABÜK'te, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan A.Y., gözaltına alındı. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, Kırşehir
İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararı doğrultusunda, UYAP'ta hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranması bulunan A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.Y., evinde gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y. adliyedeki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - K
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:59 Kaynak: DHA
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