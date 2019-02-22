Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama

Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama

53 dakika önce

KARABÜK'te, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan A.Y., gözaltına alındı.

Karabük'te Fetö'den 1 Tutuklama, System.String[]
KARABÜK'te, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan A.Y., gözaltına alındı. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararı doğrultusunda, UYAP'ta hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranması bulunan A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.Y., evinde gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y. adliyedeki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

Kırşehir, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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