Son Dakika Haberleri: Karabük'te fetö operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te fetö operasyonu: 5 gözaltı

2 saat önce

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te fetö operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer alan polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.İ., V.E., İ.N.H., S.S. ve A.E.B. adliyeye sevk edildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te fetö operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]