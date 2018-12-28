Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.


Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık N.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.


Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.


Mahkeme heyeti sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:50 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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