Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

29 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Özlem ve Serkan Sancaklı ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.


Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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