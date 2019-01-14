Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Sevinç ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.


Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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