Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Sevinç ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.