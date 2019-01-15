Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

24 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4 sanığa 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4 sanığa 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.


Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Cemal Güler, Mithat Ayan, Cevat Akça ve Şaban Kaya ile avukatları katıldı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları talebinde bulundu.


Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan sanıkları 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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