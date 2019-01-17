Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

44 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.


Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat Aygün ile avukatı katıldı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.


Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini istedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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