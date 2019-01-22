Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

34 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Aykurt ile avukatı katıldı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: AA

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