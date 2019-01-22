Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
34 dakika önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Aykurt ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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