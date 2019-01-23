Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
1 saat önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mevlüt Uzun ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Uzun, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, isnat edilen suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:28 Kaynak: AA
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