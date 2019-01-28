Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
1 saat önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Ö. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:29 Kaynak: AA
CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!