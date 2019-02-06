Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
1 saat önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Y. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep eti.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:29 Kaynak: AA
Erdoğan İmzayı Attı, Bakan Gül Duyurdu: Mübaşir Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Alındı
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor