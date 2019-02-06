Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Y. ile avukatı katıldı.


Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep eti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:29 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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