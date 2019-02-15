Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
59 dakika önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz iki sağın yargılandığı davada karar açıklandı.
Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz iki sağın yargılandığı davada karar açıklandı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kadriye Sarıkaya
ve Şaban Köse ile avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, istinat edilen suçlardan Sarıkaya'yı 6 yıl 10 ay 15 gün, Köse'yi de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:12 Kaynak: AA
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