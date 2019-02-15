Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

59 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz iki sağın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz iki sağın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kadriye Sarıkaya ve Şaban Köse ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, istinat edilen suçlardan Sarıkaya'yı 6 yıl 10 ay 15 gün, Köse'yi de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:12 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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