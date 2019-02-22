Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.





Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, daha önce örgütle bağlantısı tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel yurtlarda çalışan tutuksuz sanık Ahmet Furkan A. ile avukatı katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.





Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.





Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapse mahkum etti.

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