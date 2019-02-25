Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, daha önce örgütle bağlantısı tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel yurtlarda çalışan tutuksuz sanık Yunus C. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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