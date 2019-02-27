Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
56 dakika önce
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Özdemir ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:44 Kaynak: AA
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