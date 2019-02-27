Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Özdemir ile avukatı katıldı.





Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.





Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

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