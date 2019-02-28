Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

58 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık Z.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Karabük, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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