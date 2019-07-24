Son Dakika Haberleri: Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

56 dakika önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:16 Kaynak: AA
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