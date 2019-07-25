Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 Kaynak: AA
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İmdat K. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık ise suçlamaları reddederek beraatını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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