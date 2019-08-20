Son Dakika Haberleri: Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı

38 dakika önce

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Üniversite Yapılanması soruşturması kapsamında Karabük'te ikamet eden E.Ş. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alınması ile ilgili olarak Ankara merkezli 20.08.2019 tarihinde saat 06: 30 itibariyle düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E. Ş. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınarak Ankara TEM şube ekibine teslim edildi. - KARABÜK
Karabük, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:42 Kaynak: İHA
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