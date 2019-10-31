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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına mensup aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları H.A, V.Y, M.S. ve İ.K. ile meslekten ihraç edilen Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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