Karabük'te FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Satı S. ve avukatı katıldı.
Satı S, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği eski sağlık çalışanı sanığın tutukluk halinin devamına hükmetti.