Karabük'te FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük'te FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Satı S. ve avukatı katıldı.

Satı S, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.


Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


Mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği eski sağlık çalışanı sanığın tutukluk halinin devamına hükmetti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil Bursa'da üretilecek
Yerli otomobilin en büyük müşterisi! 30 bin alım garantisi verildi Eşiyle sorunları olan kadını "Aranızı düzelteceğiz" diyerek 2 milyon lira dolandırdılar 67 yaşındaki emekli dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attı

Son Dakika Haberleri
00:56 Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası - Son Dakika
00:52 TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu - Son Dakika
00:51 Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/ - Son Dakika
00:50 Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
00:48 Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:57:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]