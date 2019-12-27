Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Şimşek'in avukatı katıldı.

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Şimşek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


Mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluk halinin devamına hükmetti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil Bursa'da üretilecek
Yerli otomobilin en büyük müşterisi! 30 bin alım garantisi verildi Eşiyle sorunları olan kadını "Aranızı düzelteceğiz" diyerek 2 milyon lira dolandırdılar 67 yaşındaki emekli dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attı

Son Dakika Haberleri
23:26 CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri" - Son Dakika
23:26 Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti - Son Dakika
23:25 Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
23:23 Kemer'de otomobilin çarptığı at öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-3 - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:29:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]