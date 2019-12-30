Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer D. ve avukatı katıldı.


Ömer D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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