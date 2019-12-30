Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer D. ve avukatı katıldı.

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