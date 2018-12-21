Son Dakika Haberleri: Karabük'te Fetö Soruşturması 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te Fetö Soruşturması 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

5 saat önce

Karabük'te, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük'te, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.N.K.(25), K.T.(27) ve Y.G.(36), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük, Güncel
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