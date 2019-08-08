Son Dakika Haberleri: Karabük'te FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyede
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Karabük'te FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyede

7 dakika önce

KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Karabük'te FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyede, System.String[]
KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgüte ait yayınlar, 4 bin 200 dolar, 1400 TL, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.  Şüphelilerin, örgütün yeni 'il yapılanması'nda aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral verdikleri, örgütsel bağlılığı devam ettirme amaçlı sohbetler düzenledikleri tespit edildi.
Gözaltına alınanlar arasında örgütün, sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları ve sözde emniyet sorumlusu da bulunuyor.
Şüphelilerden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi.


Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
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