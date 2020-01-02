Karabük'te fidan dikimi - Son Dakika
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Karabük'te fidan dikimi

6 saat önce

Karabük Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

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Karabük Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikim çalışmalarına devam edeceklerini ve amaçlarının daha yeşil bir Karabük olduğunu belirtti.

Vergili, "Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için fidanları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çocuklarımıza ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak, ağaç dikmek kadar önemlidir." ifadesini kullandı.

Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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